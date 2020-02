A nikdoz praktických lékařů nové pacienty nebere. Lidé jsou zoufalí a neustále bombardují chebskou radnici s dotazy, co pro ně udělá. Cheb moc možností, jak situaci vyřešit, nemá. Zdravotní pojišťovny posílají pacienty do jiných měst.

„Nevím, co budu dělat, a jsem z toho dost zoufalý. Můj praktický lékař, který sídlí v Písečné ulici, v březnu skončí. Mně je 71 let, a to mám lítat a shánět se po doktorovi? Místo abych si užil klidné stáří?“ říká Miroslav Šindelář z Chebu. „Zašel jsem se zeptat i na pojišťovnu, ke kterému doktorovi bych mohl jít. Paní za přepážkou byla sice milá, ale vyjela mi praktické lékaře ve vzdálenosti do 35 kilometrů odtud. Například bych mohl jezdit k lékaři do Lokte, Sokolova, Mariánských Lázní, Aše anebo Plesné. To je absolutně skandální. Když mi bude blbě, tak se budu muset dopravit do daného města, tam vyčkat mezi ostatními pacienty a pak zase pojedu domů. A strávím půl dne na cestě. Já nemám slov,“ zoufá si senior.

Situaci už řešilo i vedení města se současnými praktiky v Chebu i s pediatry.

„Sešli jsme se, abychom se s lékaři domluvili, jaké benefity by od nás jako od města požadovali, aby se jim v Chebu ordinovalo lépe. Požadavek, který od lékařů zazněl, byl, aby do Chebu přišli noví lékaři, protože situace v Chebu je kritickáa mnozí ze současných doktorů začínají být pracovně přetížení a vyčerpaní,“ uvádí chebský starosta Antonín Jalovec.

Klíčovou roli v tom, zda bude moci ve městě otevřít ordinaci nový praktik, mají ale pojišťovny. „Už se nám začali hlásit noví lékaři, kteří by měli zájem v Chebu začít ordinovat, nicméně na pojišťovnách nyní bude, kdy přesně vypíší výběrová řízení,“ informoval chebský starosta.

Lidem tak nezbude nic jiného než vyčkat, zda nový lékař ordinaci otevře, anebo si rovnou najít jiného v jiném městě. „I když bychom se na obecní úrovni mohli vyvléknout z odpovědnosti celkem snadno, nezříkáme se jí. Jediné, co můžeme udělat, je nabídnout benefity, které nějakého lékaře přesvědčí, aby do Chebu přišel. Nabízíme vysoce kvalitní byty za zvýhodněné nájemné, adaptaci ordinace v nebytových prostorách města. Určité pobídky má i kraj. Problém je, že podobné benefity nabízí už skoro všude,“ dodal starosta.