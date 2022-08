Je pravda, že jsem podobných nehod moc nezaznamenal.

To je dáno také tím, že v České republice tolik historických strojů nelétá. Třeba ve Francii nebo ve Velké Británii je jejich počet podstatně vyšší, stejně tak počet air show, kde tyto stroje létají. Je tedy logické, že k takovým nehodám u nás v minulosti v podstatě nedocházelo.

Petr Pačes byl jednotka spolehlivosti, vzpomínají přátelé na zemřelého pilota

V jakém technickém stavu tyto stroje bývají? Přeci jenom byly vyrobeny před mnoha desítkami let.

Je jim věnována maximálně možná míra technické údržby, aby tato letadla byla uchována v co nejlepším stavu. Stejně tak je věnována maximální pozornost výběru pilotů, kteří tyto stroje s velkou historickou hodnotou pilotují. Nebezpečí, které je v letectví vždy přítomné, je v případě historických strojů a jejich předvádění na veřejnosti zvyšováno dvěma faktory. První je ten, že technika, která se předvádí, je zkrátka historická. To neznamená, že by byla méně spolehlivá, ale může vždy dojít k nějaké technické poruše, to ovšem může nastat stejně jako u moderních letadel. Ten druhý je daleko podstatnější. Vychází z charakteru předvádění letadel na leteckých dnech. To nemluvíme jenom o historických strojích, ale jakýchkoliv letadlech. Už z principu se letouny předvádějí v takové výšce, aby z nich diváci něco viděli, aby z toho měli nějaký zážitek. To klade na piloty a týmy, které letadla připravují, extrémní požadavky. Přes veškerou snahu o maximální bezpečnost jednou za čas dojde k situaci, která vyústí v tragickou událost.

Piloti si na takové air show asi nemohou létat úplně jak a kam chtějí. Musí se řídit podle nějakých pravidel?

Vystoupení se nelétají nad obydlenou oblastí. Každý letecký den podléhá velmi přísnému schválení a kontrole leteckého úřadu. Je striktně určený prostor pro vystoupení letounů s celou řadou parametrů včetně prostoru, za který letadlo nesmí přeletět, aby neohrozilo diváky. Sám jsem členem výboru, který pořádá letecké dny na našem letišti ve Strakonicích, tak vím, že je to mimořádně komplexní záležitost. Tyto předpisy se navíc neustále zpřísňují.

Už v neděli se objevily informace, že během nehody v Chebu mohli být ohroženi diváci.

To není pravda, což je vidět na videích. Letadlo dopadlo mimo prostor letiště. Byla tam na silnici mimo letiště skupina lidí, které se letadlu podařilo minout. Jak jsem se na to video díval, zesnulý Petr Pačes se do poslední sekundy snažil této skupině lidí vyhnout. Bezpochyby ji viděl. Piloti vždy dělají všechno pro to, aby neohrozili kohokoliv jiného mimo sebe.

Zdroj: Roman Cichocki

Co zpravidla bývá příčinou takových nehod? Nezkušenost pilota v tomto případě jistě neplatí.

Tyto stroje zpravidla pilotuje tak řečeno smetánka a na historických strojích mají nalétaný vysoký počet hodin. To je i případ pana Pačese. Příčin nehod je celá řada a zpravidla to bývá jejich kombinace. Někdy pilot kombinací určitých faktorů udělá opravdu chybu. Ve Velké Británii se zase kdysi třeba stalo to, že v trupu letadla zůstalo nějaké nářadí. V kritický okamžik předváděcího letu zablokovalo ovládání letadla. Sice na zlomek sekundy, ale i to stačilo. Předváděcí lety se dělají v minimální výšce a kdykoliv dojde k nějakému drobnému zaváhání nebo k poruše, je to velice nebezpečné. Pilot nemá čas na to, aby mohl správně zareagovat. Nemá na to výšku.

Událost otřásla celou mojí rodinou, říká svědek leteckého neštěstí v Chebu

Kdy se dozvíme, co se v Chebu opravdu stalo?

Zřejmě to dlouho vědět nebudeme jako u dalších leteckých havárií. Vyšetřování nehod je časově náročné a v případě havárií těchto historických letadel nebývá vzácností, že konečná zpráva bývá publikována třeba za rok.

Jak by se lidé měli zachovat, pokud se objeví u takové nehody letadla?

Vždy záleží na daném okamžiku. Zásadní rada ale podle mě je, že když dopad bude někde blízko a nemáte možnost se schovat, tak si co nejrychleji lehněte na zem. Tím zminimalizujete šanci, že vás zasáhnou trosky.