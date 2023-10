Zboží za téměř 1,7 milionů korun zajistili při kontrolách během září karlovarští celníci. Zaměřili se na prodej zboží, jež porušuje práva duševního vlastnictví, a ochranu spotřebitele. Kontroly prováděli nejen na tržnicích, ale i v kamenných prodejnách v celém kraji. Zúčastnili se také v součinností se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL) akce, při které během dvou kontrol pracovníci kontrolního ústavu zajistili v provozovnách a jejich skladech bezmála 800 kusů léčivých přípravků, k jejichž prodeji neměli prodejci příslušná povolení.

Ilustrační foto. | Foto: CÚ MSK

"V průběhu měsíce září při 12 kontrolách zajistili celníci v karlovarském regionu více než tisíc kusů zboží, jež vykazovalo znaky padělků, čímž by mohlo dojít k porušení práv duševního vlastnictví. Ve většině případů se jednalo o napodobeniny obuvi, textilu, kabelek, batohů, peněženek, nebo hraček. Hodnota zboží světoznámých značek vyjádřená v cenách originálních výrobků by dosahovala výše bezmála 1,7 milionů korun," uvedla Lenka Havelková, mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj.

Veškeré zajištěné zboží skončilo ve skladu celního úřadu. "Případy byly předány k dalšímu řízení právnímu oddělení. Pokud by se prokázalo, že se jedná o padělky, hrozí pachatelům přestupku pokuta až do výše 10 milionů korun. V případě, že by se majitelé ochranných známek rozhodli využít tzv. zjednodušený postup, bude zboží zlikvidováno. Přestupky nelegálního prodeje léků řeší SUKL. Celníci budou v kontrolách nejen tržnic pokračovat i nadále," dodala.

Od ledna letošního roku zajistili příslušníci Celního úřadu pro Karlovarský kraj při více než 50 pozitivních kontrolách na tržnicích i v kamenných provozovnách téměř 7 700 kusů zboží v hodnotě přesahující 40 milionů korun.