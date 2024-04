Města trpí odlivem mladých lidí, nedostatkem pracovních nabídek, přílivem problematických lidí. Samostatnou kapitolou je pak zajištění lékařské péče, zejména nedostatek pediatrů je alarmující. V Kraslicích působí jeden, šestasedmdesátiletý lékař Zdeněk Zýka. V Aši mají také pouze jednoho pediatra. Rodiče nemají šanci sehnat v nejbližším okolí nového. Pojišťovny nepomáhají. Lidé se snaží. Volají, obíhají ordinace, píší maily. Marně. Nedávný konec pediatričky a lékařky pro dospělé Dany Fučíkovské v Kraslicích se dotkl i sousedních Lubů, kam lékařka dojížděla.

Řešením by mohlo být například vytvoření speciální ekonomické zóny, která by zvýhodňovala zaměstnavatele a podporovala tak jejich konkurenceschopnost. „V Aši zákony působí trochu jinak než ve zbytku republiky. Lex Aš by měl umožnit jiný přístup k rozvoji regionu. Speciální ekonomická zóna by měla sloužit k tomu, aby tu investoři měli výhodnější podmínky než ve zbytku republiky, a pro občany by to znamenalo, že by měli mít vyšší příjmy, než na Ašsku nyní jsou,“ řekl starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Problémem je totiž nezájem investorů zde podnikat. Chybí pracovní síla, která mizí v sousedním Německu. Chybí proto také služby, malé podniky i velcí investoři. Lidé nechtějí podstupovat riziko podnikání, snazší je pro ně práce v Německu.

„Lidé mizí do Německa, ubývají živnostníci a další profese, společenský život tady skomírá. Příklad mohou být například německé přídavky na děti. Částku 250 eur na dítě dostane v Německu automaticky každý zaměstnanec," řekl starosta Kraslic Jan Šimek.

Podle vedení ašské radnice není Pakt ohrožených měst určen jen pro města Karlovarského kraje, ale jejich cílem bude oslovit i další města v celé České republice, potýkající se s obdobnými problémy.