Češi zůstali kvůli koronaviru na území České republiky a vyrazili za památkami. Ty na Karlovarsku hlásí v této souvislosti rekordy. A v kurzu nejsou jen tradiční, jako zámky, ale například i vřídelní podzemí v Karlových Varech.

Do poloviny července se například podařilo prodat šest tisíc kusů takzvané karlovarské karty Karlovy VARY REGION CARD. Poskytuje držiteli řadu výhod a zlevněné vstupné do památek v regionu i na další atraktivní místa. Opatřují si ji hlavně turisté, kteří přijíždějí do města díky propagační akci na podporu cestovního ruchu po covidových omezeních. „Velký zájem je o jízdy lanovkou na Dianu. Vnímáme velký nárůst návštěvníků o prohlídky Vřídla, ale také o návštěvu bečovského zámku. To vše lze prostřednictvím karty zařídit,“ informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Mluvčí magistrátu Helena Kyselá doplnila, že lidé si mohou do konce prázdnin kartu zakoupit za zvýhodněné ceny a nyní i on-line na portálu karlovyvarycard.cz/cs .

Návštěvnost na bečovském zámku je rok od roku vyšší a již několik let převyšuje podle kastelána Tomáše Wizovského počet registrovaných návštěvníků hranici 70 tisíc. Letos po uvolnění covidových opatření, to je od 25. května, kdy v Bečově zahajovali sezonu, ke konci července už přišlo přibližně 31 tisíc návštěvníků. A to je přitom kvůli covidu počet návštěvníků ve skupinách omezen. Z obvyklého limitu 25 osob na prohlídce je to nyní 12 až 15.

„Praxe jasně ukázala, že naši lidé opravdu začali více cestovat po České republice, nejezdí tolik do zahraničí a stejně tak cizinci nejezdí k nám. Doposud nemáme rezervovaný ani jediný zahraniční zájezd, což je oproti předchozím sezónám absolutní abnormalita. Například v roce 2018 navštívilo v červenci bečovský zámek 25 210 lidí, v roce 2019 to bylo – 26 340,“ konstatoval bečovský kastelán. „Nejvyšší denní návštěvnost, a to opakovaně, byla v letošním roce prozatím 1300 lidí. V předešlém roce 2019 to bylo 1222 a to díky Karlovarskému filmovému festivalu. Lámeme tedy historické rekordy,“ vyčíslil kastelán.

Bečovskému zámku by se tak nyní hodily posily. „Prohlídky jsou zajišťovány stálými i externími průvodci – brigádníky. Díky exponenciálně rostoucí návštěvnosti a momentálnímu extrémnímu zatížení se snažíme naše lidi v první linii posilovat, jak jen to jde. Průvodce však nespadne z ničeho nic z nebe. Kromě naučení se rozsáhlého specializovaného textu, obecných kulturních a historických povědomostí, musí absolvovat metodické školení, náslechy a zkušební dobu. Bohužel nás limituje krácení nákladů na mzdy těchto, pro provoz zámku, strategicky důležitých pracovníků,“ uzavírá kastelán.

Zvýšený zájem o památky zaznamenává také starosta Božího Daru Jan Horník. „Zájem o prohlídku štoly Johanes je obrovský. Ještě nebyl ani konec července a my jsme měli takovou návštěvnost jako za celý loňský rok,“ konstatoval starosta Božího Daru.

Kvituje i další faktor spojený s nenadálým zájmem o Česko. „Lidé se vracejí zpět do české přírody. Je fajn koukat se na rodiny s malými dětmi, které i za špatného počasí vyrážejí ven, vezmou si pláštěnky a jdou,“ dodává Horník.