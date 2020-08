Letošní pandemie koronaviru zatočila s mnoha kulturními akcemi v regionu. Neuskuteční se ani oblíbený Hrnčířský swing v Novém Drahově. Ale úplně bez hudby na dvoře hrnčírny v Novém Drahově nebudou. Uskuteční se zde Swingové Babí léto.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Strnad

„Letošní nečekané problémy způsobily, že už sedmadvacátý ročník Hrnčířského swingu byl přesunut na příští rok,“ řekl organizátor Roman Werner, který štafetu převzal po svém otci Ivanovi. Když se ukázalo, že by se v pozdějším termínu mohl uskutečnit alespoň jeden koncert, neváhali. A tak oslovili stálé návštěvníky koncertů s dotazem, zda by do Drahova na koncert počátkem září přišli. „Jejich kladné odpovědi mě povzbudily a koncert je připraven,“ uvedl.