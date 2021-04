„Rada města doporučila demolici objektu v ulici Kamenné ulici 40,“ informoval místostarosta Chebu Ladislav Hrubý. „Objekt je ve špatném stavu,“ dodal. V současné době je ale z části dům využíván a město bude muset v případě souhlasu zastupitelstva nájemní vztahy ukončit. „Je tam zhruba dvacet bytových jednotek, z toho jich je čtrnáct obsazených," vysvětlil Hrubý. Drtivá většina nájemních vztahů ale podle jeho slov končí 31. prosince letošního roku. Ti, kterým nájemní smlouvy nevyprší, měst nabídne náhradní bydlení.

V panelovém době jsou i nebytové prostory. Část využívá i správa zdravotních a sociálních služeb. V jejím případě bude město řešit náhradní prostory.

Co vznikne na pozemku v případě odsouhlasení demolice zatím není jisté. „Panelák je de facto v městské památkové rezervaci,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec. „Existenci tohoto objektu považuji za jeden z největších architektonických zločinů z hlediska vzhledu historického Chebu. Pro celistvost památkové rezervace by byla demolice užitečná. Navíc případná rekonstrukce by se pohybovala v hodnotě desítek milionů korun,“ řekl starosta. Jedna z možných variant dalšího využití je například vznik parkoviště, výsadba zeleně nebo zástavba, která by zapadala do okolí. „Nabízí se spousta možností,“ dodal Antonín Jalovec