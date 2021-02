Dopravu v uzavřených okresech hlavně v dopravní špičce a obzvláště na dálnici D6 komplikují kolony. Řidiči musí počítat s několikaminutovým zpožděním. Mnohdy za zdržování mohou sami motoristé. Nemají totiž připravené dokumenty, které jim povolují vjezd do uzamčených regionů nebo výjezd z nich.

Kontroly na hranicích okresů Cheb a Sokolov. | Foto: Deník / Jana Bežáková

„Četl jsem někde apel, že si je máme před kontrolním stanovištěm umístit na čelní sklo,“ řekl Pavel Mašek, který každý den jezdí z Chebska do zaměstnání do Karlových Varů. „Napadlo mě, že toho lidé mohou zneužít. Stačí si vzít papír, napsat na něj cokoli a spoléhat se na to, že policisté, když uvidí papír za sklem, mávnou rukou a řidiče pustí. Člověk je přece jen tvor vynalézavý.“