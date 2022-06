„V současné době jsme v takové fázi, že vysazujeme dřeviny, jako jsou keře. Například trvalky jsme vysazovali už na podzim a v dohledné době připravujeme vysazování trav,“ sděluje místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala s tím, že u známého Goetheho pomníku bude fontána. „Toto místo se stane opravdu pohádkově romantickým. Brzy se plac u pomníku nasvítí, a navíc to tady bude i ozvučené. Na to se i já osobně moc těším,“ usmívá se.

Menší zdržení eviduje město u dodávky lamp, které mají být ve stejném historickém stylu jako jsou světla na Národní třídě. „Problém je hlavně s dodavateli, ale s tím bylo třeba v dnešní době počítat. I když máme malé zpoždění, lampy doputují někdy v průběhu srpna, to znamená, že veškeré cesty, které v parku jsou, budou hezky osvětlené, což doposud na tomto místě chybělo. Navíc tam občané natrefí i na další novinku v podobě různých pítek, bude to velmi příjemné,“ vysvětluje.

V Jáchymově chtějí kvůli drahému plynu postavit fotovoltaickou elektrárnu

V Parku Bedřicha Smetany bude nově i klidová zóna. „Odpočívat budou moci lidé kousek od divadla směrem dolů, je to po levé straně. Začátkem července by se měly instalovat lavičky a lehátka. Zóna je oddělená také živými ploty, takže i toto zákoutí bude moc pěkné. Samozřejmě musíme čekat, než vyroste nová tráva, a to uspěchat nelze. Na některých místech budou travnaté pásy, což bude vidět hned. Odhadujeme, že do konce letošních prázdnin by mělo být vše kompletně hotové, samozřejmě ale záleží na počasí,“ dodává místostarosta Skala.