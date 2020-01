Nové parkovací karty pro letošní rok platí v Chebu ve více ulicích. A některé jsou i cenově výhodnější. Pořídit si je lze na pracovišti CZECH Point v přízemí budovy radnice na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„Karty je možné zakoupit v kanceláři na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v pondělí a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. A následně je to možné i v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 14 hodin. V pátek si mohou lidé kartu vyřídit od 9 do 11.30,“ vyjmenoval tiskový mluvčí města Tomáš Ivanič. Nově je možné také zaplatit za parkování v centru města Chebu pomocí SMS zprávy anebo přes mobilní aplikaci Sejf. Potvrzení přijde na displej telefonu. V případě, že u údajů, které se týkají bydliště a vozidla, nedošlo ke změně, nebudou už nynější držitelé parkovacích karet vyplňovat žádost o jejich vydání. Parkovací karta pro rok 2019 je platná až do konce ledna 2020.