Obyvatelé Mariánských Lázní měli i letos možnost podávat své návrhy do participativního rozpočtu. V hlasování následně rozhodovali, který z nich se bude dělat. Nejvíc hlasů pro letošek získal projekt úpravy tržnice.

„V letošním roce bylo podáno šest návrhů. Dva byly vyřazeny - jeden nesplňoval podmínky a druhý je již součástí jiné investiční akce, kterou město připravuje,“ informoval Pavel Knára, koordinátor sítě Zdravých měst, v rámci které Mariánské Lázně participativní rozpočet pořádají. „Do hlasování se zapojily stovky lidí, kteří vybrali projekt přeměny městské tržnice. Z místa by se podle něj měla stát multifunkční plocha, kde by vznikl prostor pro setkávání lidí, dětský koutek a vzniknout by zde měly i stánky. Předmětem hlasovaného návrhu je vytvoření projektu, nikoliv samotná realizace,“ dodal.