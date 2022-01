Covid se páťákům po celou dobu vyhýbal, až na předminulý týden. „Tak to bylo u nás ve třídě poprvé, co vylezlo asi osm pozitivních žáků a ve finále to byla dá se říct, většina třídy. Pro žáky to bylo těžké v tom, že v týdnu, co vyšly pozitivní testy jsem shodou okolností i odešla na mateřskou a hned tu byla i nová třídní paní učitelka, takže těch okolností se seběhlo najednou hodně. Děti plakaly, protože viděly na covid testu slabou čárku. Měly strach i o mě, jestli v těhotenství budu v pořádku. Tím, že jsou už v páté třídě, tak veškeré okolnosti vnímají daleko víc a citlivěji. Naštěstí to všechno s paní učitelkou Přibylovou zvládly a i ona s nimi s tím, že v době karantény byly ve třídě asi tři děti a ostatní byly připojené online. Jsem moc ráda, že všechno zvládli na jedničku,“ říká bývalá třídní učitelka a nastávající maminka Markéta Fusková.