Při hodinové diskusi, která se večer konala v Krajské knihovně v Karlových Varech, vyslechl mnoho děkovných pozdravů, převzal řadu darů a obdržel i několik osobních pozvání. Bylo to jeho jediné setkání s občany při dvoudenní návštěvě Karlovarského kraje. Mezi stovkou zúčastněných, kteří se museli předem zaregistrovat, nebyl nikdo z odpůrců. Na debatu přišlo mnoho mladých lidí, kteří se nebáli klást dotazy, jenž byly, jak přiznal sám Pavel, někdy i odvážné. Obyvatelé Karlovarského kraje se ptali i na závažná témata, která místní trápí.

Petr Pavel vidí Karlovarský kraj jako atraktivní region

"Jsem rád, že jste přišli. Nemusel jsem se k cestě do tohoto regionu přemlouvat. Byl jsem tu několikrát. Karlovarský kraj má mnoho problémů a odvážím si daleko přesnější obrázek, i když vím, že problémy kraje znáte daleko lépe než já. Chtěl jsem se s nimi blíže seznámit," uvedl budoucí prezident. Jako první z řad veřejnosti vystoupil předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Karlovarského kraje Patrik Pizinger. "Chtěl jsem vám poděkovat, že se zajímáte o problémy i mladých lidí. A touto cestou vám předávám námi zpracovaný dokument s těmi nejzásadnějšími věcmi," uvedl student.

Otakar Mika, bývalý starosta Chebu i Kraslic, upozornil na nedostatečnou onkologickou péči v Karlovarském kraji. "43 procent onkologicky nemocných pacientů v našem kraji nedostane adekvátní léčbu, kdežto v Praze je to jen 10 procent," prohlásil Mika, který kritizoval i netransparentní rozdávání dotací. "To je jako loterie. Úředníci v Praze vědí lépe než my, na co které příspěvky potřebujeme," uvedl.

Petr Pavel zahájil návštěvu Karlovarského kraje v Aši, dostal květiny

"O těchto problémech diskutuji celý den. Vím, že onkocentrum v regionu chybí. Jednání s ministerstvem zdravotnictví jsou na dobré cestě, i když to nebude otázkou v řádu měsíců. Co se týče rozdělování peněz, už jsem doporučil premiérovi, aby začal setkání s občany také v Karlovarském kraji. Ne aby mě kopíroval, ale proto, že tady jsou problémy opravdu nejpalčivější. Prezident nemá pravomoci dělat takové změny, ale mohu odpovědné lidi otravovat tak dlouho, dokud mě nevyslechnou," reagoval Pavel.

Občané dali jasně najevo, že dobře vědí, že značným problémem kraje je také absence vysokého školství, nedostatek zdravotníků i odliv mladých mozků. "Za odliv lidí může hned několik faktorů. A je třeba je začít řešit komplexně. Doposud byla věnována pozornost jen dílčím problémům. Tento fakt vnímá už i ministerstvo pro místní rozvoj. Je proto potřeba zlepšit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými ministerstvy," poznamenal nově zvolený prezident.

Lidé se ho také ptali na otázku sňatků homosexuálních párů, na alternativní tresty, na dezinformace či rasismus.

Hokejoví fanoušci zvoleného prezidenta příliš nevítali, ozval se pískot i bučení

Vhozením buly od nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla začalo netradičně utkání domácí HC Energie se Spartou ve středu v podvečer. Zahájení hokejového utkání bylo jednou z oficiálních součástí Pavlova programu při návštěvě Karlovarského kraje. Ne všichni fanoušci ale budoucího prezidenta vítali s jásotem. Ozývalo se tak nejen tleskání a pískání, ale třeba i bučení a dokonce padaly výrazy: "Vypadni!"



Pavel na následné tiskové konferenci řekl, že s takovou reakcí i vlastně počítal. "Je jasné, že ne všichni fanoušci jásali nad mou přítomností. Chápu jejich reakci. Tím, že jsem zavítal do tohoto kraje, jim chci dát ale najevo, že jim chci naslouchat," reagoval zvolený prezident na dotaz novinářů ohledně rozpolcené atmosféry na hokejovém turnaji.



Pavel v Karlovarském kraji totiž nevyhrál, jeho konkurent Andrej Babiš tu má četné zástupy příznivců. "Je ale potřeba říci, že ve volbách neprohráli občané, ale protikandidát," dodal.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká