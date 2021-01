Pendleři se budou prokazovat negativním testem jen jednou týdně a Sasko bude respektovat výsledky bezplatného antigenního testu v rámci plošného dobrovolného testování v České republice.

Sasko navíc tuto povinnost testů posunulo o týden. S negativním testem tak musejí pendleři jet do práce až příští pondělí.

„Je to určitě dobrá zpráva,“ řekl Pavel Vorel z Karlových Varů, který za prací dojíždí do Saska. „Je pozitivní i to, že se tato povinnost odsunula o týden a budeme mít více času si testy udělat. Na druhou stranu, ale upřímně řečeno, i kdyby Sasko testy chtělo dvakrát týdně, stejně bych šel. Jejich zem, jejich zákony. Pokud tam chci pracovat, musím respektovat nařízení jejich země, ať se mi to líbí nebo ne. Jsem rád, že mám zaměstnání.“

Oproti tomu pendleři, kteří dojíždějí do Bavorska, mít testy na koronavirus zatím nemusejí. „Museli jsme je mít každý týden,“ řekl pendler pracující v Bavorsku. „Soud ale tuto povinnost pro pendlery zrušil, takže jsem je musel dokládat jen po Novém roce, kdy jsem byl přes Vánoce doma. Pobýval jsem totiž v rizikové zemi, za kterou je Česko považováno delší dobu.“

Podle jeho slov jsou ale i v Bavorsku zaměstnavatelé, kteří negativní testy od svých zaměstnanců vyžadují.