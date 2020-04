Pendleři budou moci od 27. dubna opět přejíždět státní hranice kvůli práci denně. Musejí si však zajistit sami testování na koronavirus a potvrzení o tom, že jsou negativní, předložit při hraniční kontrole. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že po uvolnění zákazu pohybu bude moci vycestovat z České republiky každý, po návratu bude ale nutné prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nebo jít do karantény. Pro pendlery bude povinné předkládat negativní test na koronavirus každých 14 dnů. „Těší mě, že se pravidla pro cestování pendlerů zmírnila. I když si nemyslím, že to od pondělí povede k menším frontám na česko-německých hranicích,“ sdělil pendler Jiří Čermák z Chebu. „Testy budeme muset předkládat jednou za 14 dní, což je taky určitá úleva. Akorát si budu muset sehnat údaje o tom, ve které laboratoři si mohu nechat test udělat,“ uvedl pendler s tím, že se zatím o možnostech testování příliš neinformoval.

„Teď na tom začnu intenzivně pracovat. A hodně mě mrzí, že se plno lidí postavilo proti pendlerům. Jsme pracující jako každý jiný. To, že jsme si našli legálně v Německu práci nikomu nedává právo nás urážet a zesměšňovat. Máme rodiny, máme hypotéky a půjčky na bydlení, jako řada dalších lidí v Čechách. Považuji některá vyjádření na sociálních sítích za hon na čarodějnice,“ konstatoval. Riziko nákazy koronavirem je podle něho stejné, ať pracuje v Čechách anebo jestli jezdí do Německa. „Naopak v Německu v práci máme přísná hygienická pravidla. Musíme nosit roušky a rukavice, dvakrát denně nám měří i teplotu. Takže si nemyslím, že by se cokoliv podcenilo,“ zdůraznil Jiří Čermák.

Samoplátci se v tuto chvíli ale nemají v kraji kde testovat. To se to včera na krajském úřadě snažily dotčené složky vyřešit, ale v kraji na to nejsou kapacity. Kdo tedy samoplátce otestuje není zatím jasné. „Množství potřebných odběrových sad nyní odpovídá výhradně možnostem odběrů, které indikovali lékaři či hygienici,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. Testováním samoplátců se bude kraj a dané složky, tedy hygienici a zdravotníci, detailně zabývat v nadcházejících dnech. Seznam míst, kde se lidé mohou nechat otestovat, naleznou na adrese https:// koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.