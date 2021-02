„To je snad vtip?“ Zareagoval pendler Radek z Chebu.

„Jak si může něco takového dovolit říct? Jsme protestovaní daleko více než zbytek lidí. Chodíme na testy, jinak bychom nemohli pracovat. Nestačí, že nás všichni ze šíření covidu-19 nařkli na jaře, ono to musí pokračovat i nadále? Už mě to opravdu unavuje,“ řekl.

Ani Hana z Chebu si servítky nebere. „Nevím, jestli si pan předseda honí politické body nebo co za tím je. Ukázat na pendlery je asi jednodušší, než přiznat, že chybu udělali politici. Na jaře byli vinní pendleři, teď jsou znovu na vině pendleři. Přitom to nikdy nikdo nedokázal. A to i přesto, že jsme na testech častěji, než kdokoli jiný. Jsme snad někomu trnem v oku? Nemám slov,“ řekla Hana.

Proti tvrzení se ostře ohradila také Asociace pendlerů. „Tato záležitost se ve veřejném mínění nedotkla pouze pendlerů z lokality Cheb, nýbrž všech jako celku,“ uvedla Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů České republiky.

V otevřeném dopise požádala Vojtěcha Filipa o předložení konkrétních dat, která zveřejnil jako podklad z ministerstva zdravotnictví a zdůvodnil, co ho vedlo k tomuto prohlášení.

Odpovědi se ale asociace nedočkala ani od Vojtěcha Filipa, ani od ministerstva zdravotnictví „Předseda Vojtěch Filip stigmatizoval pendlery za přenašeče a tím vytvořil neblahý pohled i okolních států na pendlera, ohrozil celkovou stabilitu příhraničních oblastí,“ uvedla. „Chaos a destabilizace příhraničních oblastí je zřejmá z článků z BRD (Německa, pozn. red.), kde opět žádají uzavření hranic kvůli stavu v České republice. V případě, že se opravdu BRD rozhodne zavřít hranice, co potom budeme dělat? Podotýkám, že v příhraničních oblastech není tolik zaměstnaneckých příležitostí, které by byly nejen výhodné a dostupné ale i finančně ohodnocené tak, aby uživily tří až čtyřčlennou rodinu v standardu, nikoliv v nouzi. Zdravotnický personál, který vyjíždí do zahraničí, nejen že je tam lépe ohodnocen a je v mnohdy nesrovnatelných podmínkách, ale má i lepší vzdělávací rozvíjející se znalosti,“ řekla s tím, že za prací do Německa dojíždí zhruba 113 tisíc českých občanů. „Žádám KSČM o omluvu a uvedení věcí do pořádku,“ uzavřela.

KSČM, kterou Deník oslovil, se k celé záležitosti dosud nevyjádřila.