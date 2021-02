Zaměstnavatel dal Kristýně nabídku, že jí uhradí ubytování, jako samoživitelka musela odmítnout. „Děti do Klokánku prostě nedám,“ říká s nadsázkou. „Pomaličku se smiřuji s tím, že možná o práci přijdu, už je toho moc. Zaměstnavatel mě držel od jara, ale tohle není výhodné pro nikoho. Asi bych ho i pochopila,“ připouští Šimková.

Sasko a Bavorsko podmínky pro vstup pendlerů na své území ještě ladí. Už je ale jasné, že pracovníkům mimo zdravotnictví, sociální služby a zemědělství hrozí karanténa, a tím znemožnění zapojení se do pracovního procesu v běžném režimu. Zaměstnavatelé proto tlačí na dočasné přestěhování pendlerů do Německa. Některé bude omezení stát nejspíš i místo.

Německá vláda už avizovala, že od neděle bude považovat celou Českou republiku za kritickou oblast s vysokým výskytem koronavirových mutací a obnoví stálé kontroly na hranicích. Je jisté, že zaměstnanci bez výjimky pro kritickou infrastrukturu se nevyhnou karanténě. Bavorsko hovoří o pětidenní karanténě, Sasko dokonce o čtrnáctidenní. "Znamená to, že všichni, kdo nedostanou výjimku, si musejí najít v Bavorsku či Sasku ubytování nebo zůstat doma. Jednotlivci se musejí domluvit se svými zaměstnavateli, jak budou situaci řešit," říká Zuzana Vintrová, předsedkyně Asociace pendlerů ČR.

A někdy je bohužel řešením výpověď. V práci, v Bavorsku, musel skončit i pendler z Chebu Pavel (příjmení redakce zná). „Mě rovnou vyhodili. Pracoval jsem pod agenturou. Ta nechtěla zaměstnancům platit ubytování a nám by se nevyplatilo platit bydlení tam a ještě živit rodinu tady,“ popisuje. Zaměstnán byl v Bavorsku a tlak na dočasné přestěhování cítil už dřív, ještě než začala čísla na české straně rapidně stoupat. Zaměstnavatelům by tím ubyly starosti. Pavel ale obavy Bavorska nechápe a myslí si, že se na české pendlery dívají skrz prsty. „Testy jsme podstupovali, v práci jsme byli jen v případě, že jsme byli negativní. Zatímco Němci si vesele chodili do práce bez testů a kýchali na nás, my jsme věděli, že negativní jsme. Tak, kdo byl vlastně ohrožen?“ ptá se rozčileně.