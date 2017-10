Peníze nepeníze. Hazard tady pokračovat nebude

Cheb - Nejpozději do první poloviny roku 2019 mají v Chebu přestat fungovat všechny herny a kasina. Nová vyhláška je povoluje jen v městské části Svatý Kříž. Příjmy města z hazardu by kvůli tomu mohly klesnout o třetinu, ze 30 na 20 milionů korun.

Ilustrační snímekFoto: Deník/ Vladimír Šťastný

„Vím, že toto opatření zřejmě bude mít negativní dopad na příjmy rozpočtu města, ale jsem přesvědčen, že pozitiva vymístění hazardu na Svatý Kříž propad těchto příjmů bohatě vykompenzují,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 14. listopadu letošního roku, ale bude chvíli trvat, než se reálně projeví. „Všechny současné herny i kasina ve městě ukončí činnost, jakmile doběhnou současná povolení, což by mělo většinou být v průběhu roku 2018, nejdéle v prvním pololetí 2019,“ potvrdil starosta.



Cheb už sice vyhlášku proti hazardu měl, ta však byla podle současného vedení zákonně napadnutelná. Starosta na jednání zastupitelů vysvětloval, že vylučovala čtyři výjimečné lokality. „Pokud by ji někdo napadl, těžko bychom zdůvodňovali, proč jsme zvolili tyto lokality a jiné ne. Ta nová je již snadno zdůvodnitelná,“ sdělil. Právě na Svatý Kříž je hazard směrován již předešlou vyhláškou, která však povolovala další konkrétní kasina ve městě. A to byl podle představitelů města ten problém. „Také policie nám potvrdila, že bude možná lepší kontrola, pokud se hazard soustředí na jednom místě,“ podotkl Antonín Jalovec.





Zastupitelé neudělili výjimku ani kasinu v Horních Dvorech, jehož zaměstnanci byli proti nové vyhlášce. Museli by totiž do výjimky zahrnout celou lokalitu. Pokud by totiž vyjmuli pouze pozemek, na kterém kasino sídlí, byla by podle starosty vyhláška opět napadnutelná. A vedení města odmítá možnosti, že by mohly v lokalitě, tedy i v blízkosti obytných domů, další herny vzniknout.



Vedení města počítá s tím, že vyhláška bude mít finanční dopad na rozpočet. „Podle finančního odboru nelze dohledat konkrétní platby za konkrétní provozovnu. Nám finanční správa posílá celkovou částku. Nemůžeme tedy přesně finanční dopad vyčíslit. Můžeme jej však odhadnout. Na celém území města máme něco přes 400 povolení, vyhláška se týká 333 z nich, 220 jich je na Svatém Kříži a zbytek ze 400 jsou dobíhající povolení. Počítáme tak s tím, že bychom mohli přijít maximálně o třetinu příjmů z hazardu, což je asi 10 milionů korun,“ podotkl s tím, že se to ale projeví nejdříve až v rozpočtech na rok 2019. „Nikdo navíc není schopen určit, kolik nových přístrojů vznikne na Svatém Kříži, pokud vůbec nějaké,“ dodal starosta.