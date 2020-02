Jakými cestami se bude těžební oblast ubírat, stanoví pracovní plán.

Peníze z EU mají pomoci lidem bez práce i uhelným regionům | Foto: Deník / Roman Cichocki

Uhelnému regionu na Sokolovsku pomohou peníze z EU. Alespoň to slíbilo hned několik expertů společně s vedením kraje. Přizvou města a obce ke spolupráci a skupina společně vytvoří pracovní plán platný až do října 2021. Vznikne také takzvaný regionální profil Sokolovska, tedy nástin možností, jakými konkrétními cestami by se měla celá těžební oblast ubírat.