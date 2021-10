"Jako obrovský úspěch hodnotím možnou nynější koalici, která teď dá dohromady sto sedm nebo ještě víc hlasů, a to ve složení SPOLU a Piráti se STANem. Druhá věc, která mě potěšila je ta, že Komunistická strana snad definitivně skončila v propadlišti dějin," řekl Kulhánek.

Dodal, že ho velmi překvapila nerovnováha mezi rozdělením mandátů, co se týče Pirátů a STANu. "Bohužel zafungovala několikaměsíční a velmi negativní kampaň, což bylo vůči Pirátům nespravedlivé. Je to ale výsledek, se kterým musíme smířit," konstatoval.

Věří, že obě koalice s tímto výborným výsledkem dobře naloží a co nejrychleji se domluví na funkční vládě, která bude mít pohodlnou většinu v parlamentu. "Také věřím, že se řada věcí změní. Otázkou bude, jak se v tuto chvíli bude chovat hnutí ANO. Pan premiér avizoval, že pokud by měl být v opozici, že odejde a nevím, co budou jeho kolegové bez něj v parlamentu dělat," uzavřel hejtman.