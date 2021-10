„Zatím úplně nemohu výsledek předpovědět. Teď, když je sečtená půlka hlasů, tak nevím, ale zatím to vypadá, že demokratické strany budou obtížně skládat sto jedničku,“ dodává.

Dle Třešňákových slov koalice Pirátů a STANu vedla celou kampaň s čistým vědomím a svědomím. „My jsme vedli kampaň maximálně korektně. Už na jaře byl z naší strany kompletní program, kde jsme představovali všechny programová východiska a také rovnou nástroje, jak jich dosáhnout. I v době kovidu jsme byli maximálně nasazení pro Karlovarský kraj. V této nejtěžší době si naopak vládní hnutí do našeho kraje kopnulo,“ říká.

Občerstvení na stole, vůně čerstvé kávy, ale trochu rozpaky. Tak to vypadá ve volebních štábu Pirátostanu v klubovně Epic v Karlových Varech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.