„O pokusu o založení pěveckého sboru jsem začal s přáteli hovořit na podzim 2011,“ zavzpomínal Jiří Janata. „Začali jsme se scházet v mém bytě v obývacím pokoji a zkoušeli se naučit několik skladeb. Bylo nás v tu chvíli devět. Měli jsme strach, že si na nás budou stěžovat sousedé, ale kupodivu se tak nestalo,“ říká. Mezi zpěváky byli podle jeho slov i velice schopní instrumentalisté. „Takže jsem toho využil a začal kombinovat zpěv s různými hudebními nástroji – příčná flétna, zobcová flétna, violoncello, klavír a další,“ vypráví.

A vysvětluje, proč se soubor jmenuje CANTILO v. i. p. „Pojmenovali jsme se CANTILO, ale v Čechách už jeden sbor jménem CANTILO působí. Proto jsme zvolili, také trochu jako vtip, tři písmenka v. i. p. Neznamenají VIP, ale vokálně-instrumentální parta,“ usmívá se Janata. Před prvním koncertem členové poctivě zkoušeli několik měsíců. „Jako termín prvního koncertu jsme zvolili apríl 2012. Další vtip. Měli jsme strach, že informaci, že na apríla bude koncert, posluchači nebudou brát vážně. Ale nakonec byl anglikánský kostel plný do posledního místečka a koncert měl skvělý ohlas. Měli jsme z toho velikou radost a nabilo nás to do další práce. Přihlásili se další zájemci a my se rozrostli,“ popisuje. Sbor zpívá na koncertech v Mariánských Lázních, účastnil se festivalů Viva la musica ve Žluticích, mezinárodního Festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše v Praze, festivalu Borské léto, mezinárodního festivalu Šumava-Bayerischer Walda dalších. „Velkým vyznamenáním byla možnost zpívat na několika koncertech Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních. Pravidelně koncertujeme v Německu. Spolupracujeme s organizacemi, jako jsou Hospic sv. Jiří v Chebu, Tyfloservis Sokolov, Kanonie premonstrátů v Teplé, zámek Kynžvart a jiné,“ připomíná sbormistr souboru, který má dvacet zpěváků a věnuje se mnoha žánrům.