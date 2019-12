Dvě skladby nedávno zesnulého zlatého slavíka Karla Gotta budou od příštího roku znít mariánskolázeňskou kolonádou pravidelně. Stanou se totiž stálou produkcí proslulé Zpívající fontány.

Mariánské Lázně se s Mistrem loučily u Zpívající fontány | Video: Čtenář reportér

„V roce 2020 bude hrát také dvě písně Karla Gotta, Být stále mlád a Srdce nehasnou,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Právě tyto dvě skladby zahrála Zpívající fontána zcela mimořádně už při spontánním vzpomínkovém večeru na zlatého slavíka v pátek 11. října, kdy se na kolonádě sešly stovky jeho fanoušků, aby Mistrovi vzdaly hold a na jeho počest zapálily svíčky. Obě Gottovy písně budou znít v rámci jedné produkce. „Lhala bych, kdybych řekla, že jsem to nečekala,“ uvedla Jana Václavíková z Mariánských Lázní. „Už při té vzpomínkové akci mezi lidmi panovaly názory, že by se jim líbilo, kdyby fontána hrála tyto písničky pořád. Stalo se. Osobně mi to nijak nevadí a ráda si přijdu skladby na kolonádu poslechnout,“ řekla.