Pivovar Pivní Skaut už teď chystá na léto svůj speciál, který bude dělat společně s městem.Zdroj: Pivovar Pivní Skaut

Milovníků malého chebského pivovaru přibývá. „Musím říct, že s návštěvností pivovaru jsme spokojení, protože se lidé naučili na naše piva chodit. Stáčíme je například do pet lahví, plechovek, nebo také do skla. Piva lze zakoupit i přímo v restauraci Hvězda. Máme různé odběratele mezi několika městy, jako je například Cheb, Mariánské Lázně, nebo ale i Plzeň a stále pracujeme na tom, aby se naše odběratelská řada dále rozšiřovala.

Pivovar Pivní Skaut už teď chystá na léto svůj speciál. „Bude to ve spolupráci s městem, protože se připravují i oslavy sedmistého výročí, tak mohu prozradit, že tento speciál bude vyrobený k této významné události,“ pokračuje.

Pivovar Pivní Skaut zvládá provoz i přes nepříznivé okolnosti. „Rozjíždět v Karlovarském kraji, v Chebu takový podnik není vůbec jednoduché, navíc leden je celkově pro pivovary nejhorším obdobím. Další těžký úkol je najít i spolehlivé a stále odběratele, ale doposud se nám daří a jsme za to rádi. Těšíme se jak na rezidenty v Chebu, tak na každého návštěvníka, který zavítá do našeho pivovaru. Rozhodně máme co nabídnout a nabízíme dokonce i exkurze a jelikož nás naše práce baví, rádi si s každým o výrobě piva popovídáme a nejen to. Kdo má zájem, tak může ochutnávat dle libosti,“ uzavírá sládek Pivovaru Pivní Skaut Viktor Nosek.