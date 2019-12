Postupující práce totiž odhalují další a další problémy, s nimiž nikdo nepočítal. Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) diagnostik společnosti, která letos dělá pro město mostní prohlídky, nedoporučil vstup na plató kolonády přes řeku Teplou. Město je proto uzavřelo. Nyní zvažuje tři varianty postupu. Do střechy budovy navíc zatéká.

„Ocelová konstrukce zkorodovala a na střechu bude potřeba nová krytina. Problémy jsou i pod pítky uvnitř kolonády. Děláme ale vše pro to, aby Vřídlo v polovině příštího roku tryskalo na tom samém místě jako před opravou,“ uvedl náměstek.

Vřídlo je už roky přesunuto před kolonádu, kde se z původně vysoko tryskajícího pramene změnilo na líně tekoucí potůček v betonovém žlabu. Co bude s tímto betonovým monumentem po návratu pramene pod střechu vřídelní síně, zatím magistrát neví. „Stálo to 12,5 milionu korun, a kdyby se tyto peníze investovaly do řešení kolonádního prostoru, oprava by mohla být levnější,“ uvedl Bursík. Město za opravy Vřídla dosud zaplatilo 26 milionů a příští rok by to mělo být 10 milionů korun.