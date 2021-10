V roce 2014 byl také pořízený solární systém, instalovaný na střechu bazénu, a došlo na propojení venkovního areálu s vnitřními bazény. V roce 2016 byly v bazénu opraveny rozvody ústředního topení. „V tuto chvíli se připravuje rekonstrukce van obou bazénů, a to malého a velkého, dále chystáme rekonstrukci pláště budovy, veškerých obkladů, výměnu stávajících solárních panelů za nové, stavbu nových šaten a vestibulu, stavbu nového bufetu s možností obsluhy zvenčí a vznikne také relaxační centrum se saunou a náklady vyjdou na 2,42 milionu korun s daní,“ uzavírá Milan Vrbata.

Plavecký bazén v Aši je velmi oblíbeným cílem pro sportovní, ale i rekreační vodní radovánky. Modernizace probíhá už řadu let a teď přijde na řadu i krytý bazén. | Foto: Plavecký bazén Aš

Plavecký bazén v Aši je velmi oblíbeným cílem pro sportovní i rekreační vodní radovánky. Modernizace trvá už řadu let a teď přijde na řadu i krytý bazén.

