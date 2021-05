Plně automatickou sekačku začali v červnu loňského roku zkoušet ve Františkových Lázních. Po úspěšné zkoušce bylo rozhodnuto, že bude novým pomocníkem při údržbě zeleně.

Ilustrační snímek. Sekání trávy. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Dnes řešíme se společností dodání dvou strojů. Budou instalovány v lokalitách, které by měly vypadat opravdu co nejreprezentativněji,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. Městkou kasu vyjde dodání dvou automatických sekaček na zhruba půl milionu korun. „Údržba těchto ploch je finančně náročná s ohledem na intensitu údržby, takže jde o návratnou investici,“ řekl. Ale město nechce stroje primárně kvůli ekonomické úspoře, ale hlavně kvůli kvalitě. Po dobu zkušebního provozu byly porovnávány seče a jednoznačně se ukázalo, že údržba automatickými sekačkami je kvalitnější a zároveň dochází k lepší zádrži dešťové vody. Navíc se automatizací odbouraly i přejezdy techniky do této lokality, tedy došlo ke snížení zplodin a také k menšímu ničení pískových cest v centru města.