Na začátku 20. století byla prodloužena železniční trať z již fungujícího úseku Aš – Hranice také do německého Adorfu. A historické prameny hovoří o tom, že poslední vlak jel touto tratí v dubnu roku 1945, kdy byl na konci druhé světové války při bombardování zničen most u Adorfu. Trať poničena nebyla, avšak železniční provoz už nebyl, i přes pokusy na začátku 90.let minulého století, nikdy obnoven.

Před několika lety se začalo hovořit o zajímavém záměru využít trať pro vybudování nového úseku cyklostezky do Adorfu a navázala na síť cyklistických tratí v regionu. „Práce na projektu s naším německým partnerem, kterým je město Adorf, pokračují. Je to dlouhý a složitý proces. Nedávno byla schválena dotace z evropských fondů na cyklostezku do Adorfu, takzvanou Mocklebahn, která by mohla pokrýt až 85% nákladů,“ podotkl k záměru starosta Hranic Daniel Mašlár. Podle vedení hranické radnice by výstavba nové cyklostezky prakticky propojila Hranice nejen s Adorfem, ale navázala tak i na další stezky pro milovníky kol všech kategorií vedoucí k blízkému lázeňskému městu Bad Elster.

Náklady společného přeshraničního projektu mají přesáhnout 30 milionů korun. Město Hranice nyní připravuje vyhlášení výběrového řízení. Pokud vše proběhne dobře, stavební práce začnou na obou stranách příští rok na jaře.