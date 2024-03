Po demolici ubytoven by mohla zmizet i dopravní značka omezující rychlost

Jak už Deník informoval, prázdné a vybydlené ubytovny v sociálně vyloučené lokalitě Pod Železným dvorem u Chodova čeká demolice. Jedna z nich už zmizela, druhá půjde k zemi co nevidět. S tím souvisí i debata o smyslu omezení rychlosti na přilehlé hlavní silnici z Vřesové do Chodova. V budoucnu by tak mohla zmizet dopravní značka omezující maximální rychlost na 70 kilometrů v hodině.

Po demolici ubytoven by mohla zmizet i dopravní značka omezující rychlost | Video: Roman Cichocki

"Radnice chce v budoucnu vyjednat s dopravním inspektorátem odstranění dopravní značky, která v lokalitě omezuje rychlost na 70 kilometrů v hodině. Po odstranění ubytoven totiž ztrácí opodstatnění," potvrdil záměry chodovské radnice její mluvčí Martin Polák. Starosta města Patrik Pizinger se také vyjádřil k tomu proč ubytovny zmizí a co na jejich místě bude. „Tento typ ubytování už nechceme v jednadvacátém století nabízet, navíc je provozně velmi nákladné a rekonstrukce by neměla smysl,“ vysvětlil Pizinger s tím, že ubytovny už byly ve špatném stavu. Zdroj: Roman Cichocki V tamních bytech ještě donedávna žily tři rodiny. „Ve spolupráci s naším sociálním odborem se jim podařilo zajistit náhradní ubytování na nedalekém Železném Dvoře, nikdo nezůstal na ulici,“ doplnil starosta. Demolice budov bude podle něj bez náhrady, v místě se tedy nepočítá s nějakou novou stavbou. Chirurg Josef Dvořák je rytířem. Jako první z Karlovarska získal prestižní cenu S ním souhlasí i Emil Voráč z obecně prospěšné společnosti Khamoro, která lidem v podobně sociálně vyloučených lokalitách pomáhá. "Byl to odstrašující případ vyloučené lokality. Takových opravdu není potřeba. My jsme pro, aby se zrušily všechny. Nevede totiž k ničemu, když se lidé v podobných životních situacích segregují na jedno místo a ještě za město. Většina z rodin z lokality Pod Železným dvorem si sama našla bydlení jinde, když zjistila, že se zde bude bourat. Někteří zůstali v Chodově, další šli do Vintířova nebo Karlových Varů. Ještě před zhruba třemi měsíci zde žilo přibližně 30 lidí. Ale v dřívějších dobách, kdy zde bylo plno, jich bylo až 180 včetně dětí," řekl Voráč o lokalitě kterou obývaly v drtivé většině romské rodiny. První dům Pod Železným dvorem stál v roce 1996 a nabízel dvanáct rozměrově menších bytů. V roce 2002 pak byla zkolaudována druhá ubytovna s osmi o něco většími byty. Na demolici druhé budovy už je vydán výměr a uskutečnit by se měla v průběhu dubna či května tohoto roku.

