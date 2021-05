Nula svítí u Chebska na mapě nově nakažených. Po dlouhých měsících nepřibyl ve všední den ve středu 12. května v okrese ani jeden covid pozitivní pacient.

Hromadný únorový převoz pacientů z nemocnice v Chebu. | Foto: Deník/Jana Bežáková

„Aktuálně, ke středečnímu datu je v okrese Cheb třiadvacet pozitivních občanů,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková. Chebsko v současné době patří nejen mezi místa s nejnižší nákazou, ale také mezi nejlepší města co se týká týdenní incidence, tedy přírůstku za sedm dní přepočítaný na sto tisíc obyvatel. Přitom ještě na jaře byl okres na černé listině. V únoru přibývalo denně i více než dvě stě pozitivních. Situace byla naprosto neúnosná hlavně pro zdravotnický personál a kapacita nemocnice zdaleka nestačila. Jen za leden převáželo pacienty s koronavirem do jiných lékařských zařízení zhruba třicet sanitek denně, v únoru to bylo ještě horší. To do Chebu přijela i velkokapacitní sanitka Fénix, která transportovala pacienty z nemocnice do jiných míst.