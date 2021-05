„V současné době nemůžeme říct, kdy přesně bude lávka zhotovena,“ informoval místostarosta Chebu Ladislav Hrubý. „Do určité míry došlo ke změnám. Vyplynuly ze stavebního povolení, předtím předpokládány nebyly. Z našeho pohledu ale nešlo o tak podstatné změny a problémy jsou na straně zhotovitele,“ uvedl místostarosta. Zhotovitel podle jeho slov předložil několik variant. „Můžeme se bavit o dokončení v rozpětí července až listopadu příštího roku.“

Problémy město řeší i kvůli tomu, že stále nemá úplně kompletní realizační dokumentaci stavby. „V současné době je realizační dokumentace ve fázi, kdy máme dokumenty na práce do letošního podzimu,“ řekl Ladislav Hrubý.

A i cena bude vyšší, než se původně předpokládalo. Původně měla nová lávka přes chebské nádraží stát 129 milionů s DPH. Už nyní ale město schválilo vícenáklady ve výši dvou milionů korun. „Šlo o bourací práce pod povrchem, kdy to nebylo možné předpokládat ani z projektové dokumentace. Pokud jde o další finanční vývoj, je možné, že bude požadováno ještě další navýšení,“ dodal.

Lávka Chebanům chybí už několik let. Původní přemostění bylo v tak špatném stavu, že ho nebylo možné opravit. V roce 2016 proto město lávku uzavřelo a později ji nechalo snést. O rok později se hovořilo o čtyřech variantách, jak by měla nová lávka vypadat. Původně navrhovaná betonová lávka neprošla kvůli patkám pilířů mostu zasahujících do kolejiště. Proto projektanti hledali jinou variantu. Nová lávka bude částečně zavěšena na lanech, její šířka tři metry umožní pohyb pěších i cyklistů. V porovnání s původní lávkou bude směrem ke Švédskému vrchu zhruba o 100 metrů prodloužena. Díky tomu bude na obou koncích zajištěn bezbariérový přístup. Nová lávka bude rovněž osvětlena LED pruhem umístěným na bocích pod madlem.