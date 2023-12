Stavba byla zahájena v listopadu loňského roku kácením zeleně a demolicí starého nádraží. Velkým problémem byla likvidace takzvaných Boletických panelů. Jejich nevýhodou, ve variantě s deskou z osinkocementu (azbestocement - pozn. red.), je obsah azbestu, který je v případě uvolňování do prostředí zdraví škodlivý. Navíc jeho účinky se mohou projevit za deset, ale rovněž za čtyřicet let po pohybu v jeho blízkosti. To byl i jeden z důvodů proč město Aš upustilo od návrhu ponechat si původní budovu a zřídit v ní například muzeum.