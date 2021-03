V pátek by měla denní teplota vystoupat k pouhým třem stupňům, na horách pak meteorologové očekávají maximálně nulu.

V noci na sobotu by ale teploty měly klesnout až k -9 stupňům, na horách i k -12. Během noci by se v místech s neustále morkými povrchy mohlo tvřoit náledí, nad ránem pak lze očekávat mrznoucí mlhu. V sobotu přes den by měla teplota dosáhnout maximálně na 5 stupňů.

Noc na neděli bude podobná sobotní, přes den by pak mohlo být i o dva stupně více.