Třídenní klání doprovázelo na nebanickém kolbišti slunečné počasí, ale také slušná návštěva, závodů se zúčastnilo několik stovek diváků.

V kategorii pony, kde byla v sázce cena pořádající TJ Agro Cheb, suverénně zvítězil německý reprezentant Thomas Rodewohl. S velkým náskokem vyhrál jak páteční drezuru, tak i nedělní překážkovou jízdu.

Sobotní maraton sice vyhrál Milan Kadlec, ale ten byl v překážkové jízdě vyloučen pro nedodržení předepsané trati.

V kategorii jednospřeží, která se jela jako Cena obce Nebanice, uspěl při CAN3* Libor Kurka z Poděbrad.

Ten se dostal s Husarem do vedení po vydařeném sobotním maratonu a v neděli se mu podařilo udržet nervy na uzdě a po jedné smolné chybě prvenství uhájil.

Druhé místo vybojoval Vincenz Dobretsberger z Rakouska. Nejlepší výkon mezi kužely předvedl Karel Nývlt z JK Sobotka, i když také jeden míček shodil.

Kategorii dvojspřeží – Cena Karlovarského kraje, nakonec ovládl Erwin Gillinger. Přestože v drezurní zkoušce byl až třetí, tak vyhrál maraton i parkur a stal se i celkovým vítězem.

Druhá skončila Carola Slater Diener z Německa, mistryně světa z roku 2011, která byla druhá ve všech třech zkouškách.

Nejlepším Čechem byl Alexandr Soukup v barvách JK Ruda, který vyhrál páteční drezuru a v překážkové jízdě byl třetí, a to mu nakonec na celkové třetí místo stačilo.

V hlavní soutěži, Ceně města Chebu v kategorii čtyřspřeží, se dařilo členům rodiny Nesvačilových.

Radek Nesvačil, který hájil barvy stáje Rhea Dešná, kromě parkuru vždy lehce zaostával za svým bratrem Jiřím Nesvačilem, v závěrečné zkoušce jej však těsně předstihl.

Jiří Nesvačil junior předváděl suverénní výkony v páteční drezuře i v sobotním maratonu. Při nedělním parkuru mezi kužely udělal stejně jako jeho bratr jednu chybu a stal se celkovým vítězem.

„Jsem moc spokojený, koně se vodili dobře, je to kompaktní čtyřka, jede to pořád dopředu a ten jeden balonek, to je prostě smůla,“ zhodnotil své vystoupení na nebanických závodech Jiří Nesvačil junior z Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Třetí příčku si pak odvezlz Chebska Hans Heus z Nizozemí. Čtvrtý skončil Christian Schlögelhofer z Rakouska a pátý pak János Papp z Maďarska.