„Pan hejtman Kulhánek mě už před několika týdny informoval, že se zástupci krajského soudu domluvili na tom, že krajská pobočka soudu pro Karlovarský kraj by byla lokalizována v Chebu,“ řekl starosta Chebu Antonín Jalovec.

Tisková mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná uvedla, že nejvýhodnější místo pro novou soudní pobočku v kraji je právě Cheb. „Stavba nové budovy v Karlových Varech je z finančních důvodů nerealizovatelná. Jedinou možností, jak v dohledné době přiblížit výkon soudnictví občanům v Karlovarského kraje, je vybudování pobočky v budově Okresního soudu v Chebu, který má pro tento účel dostatek volných prostor,“ sdělila. Je jen zapotřebí přizpůsobit interiér budovy bývalé věznice a dobudovat rozvody sítí, podlahy, omítky a kanceláře vybavit vhodným nábytkem. Podle Durné je tato varianta daleko levnější, než stavba nové budovy.

„Vnímám to velice pozitivně, protože to znamená jak lepší využití současného areálu okresního soudu, tak i především další kvalifikovaná pracovní místa zapisovatelek a podobně, ale samozřejmě je to výhodné i co se týká různých dodavatelských řetězců. Hodnotím to jako příležitost pro místní podnikatele poskytovat služby jak úředníkům, tak i přímo na pobočce krajského soudu,“ konstatoval Jalovec.

„V Chebu by měl sídlit trestní i civilní senát a nezbytná administrativa. Předpokladem je, že bych zákonnou iniciativu týkající se změny zákona o soudek a soudcích předkládal ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje na zářijovém jednání. Poté, po volbách by se jím mohla zabývat Sněmovna,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Pokud vše dobře dopadne o schválení návrhu o Okresním soudě v Chebu by mohlo být rozhodnuto v první polovině roku 2022, což by se doplňovalo s koncem rekonstrukce interiérů budovy, kde bude s velkou pravděpodobností nová pobočka krajského soudu sídlit.