"Pro tuto chvíli je dobojováno, prohráli jsme. Koncem minulého týdne to vypadalo pouze na omezení kvůli síle větru, ale v kombinaci s vydatným deštěm a jarními teplotami nás to připravilo o zbytky sjezdovek. Areál tedy zůstává do odvolání kompletně uzavřený. Budeme čekat na mrazivé teploty, abychom mohli znovu spustit zasněžování. Prosíme o respektování uzavírky, po areálu se nadále pohybují kolegové s těžkou technikou. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat. Děkujeme a modleme se společně za návrat zimy," vzkazují návštěvníkům areálu vlekaři z Klínovce. Nejezdí se ani na sousedním Plešivci.

Ve skiareálu Mariánky u Mariánských Lázní je v provozu jedna sjezdovka ze tří. Jde 300 metrů dlouhý Slalomák, kde je zatím i večerní lyžování. Prozatím tam lyžaře vyveze jak vlek, tak kabinková lanovka. V provozu byl v pondělí i dětský koberec. "v lévé části Slalomáku děláme vše možné i nemožné, abychom pro vás udrželi sníh," tvrdí vlekaři. V areálu funguje občerstvení u lanovky a na sjezdovkách je 10 až 60 centimetrů sněhu. Denní provoz je zde od 9 do 16 hodin. Večerní pak v tomto týdnu pouze v pátek a sobotu od 18 do 21 hodin.

Důležitá byla i bezpečnost lyžařů. V minulosti zasněžovaly lyžařské areály celou šíři sjezdovek. Nyní jsou jsou to bílé pruhy umělého sněhu v zeleném okolí. Podél sjezdovek vylézají skály a pařezy stromů. Pád do přírodního sněhu, může být o něco bezpečnější. Teď ale lyžařům hrozily extrémně tvrdě pády na kameny či do kmenů stromů, což je vždy životu nebezpečné.

Podle meteorologů jsou vánoční oblevy už notoricky známé. "Nejde ale jen o Vánoce, ale obleva trvá třeba tři týdny anebo jako v roce 2012 byla dlouhá dokonce pět týdnů. Tento týden nastane pomalu změna. Už v pondělí připadlo na Božím Daru dva centimetry sněhu, a to naznačuje změnu. Jde o polohy nad 1000 metrů. Od čtvrtka se vrátí sníh i do 700 metrů nad mořem. Ke konci týdne by mohly sněhové srážky dorazit i do 500 metrů. Sníh se vrátí ve třetí dekádě ledna. Spolu s první dekádou února jde vždy o nejtužší zimu. Zimní počasí má tak našlápnuto vrátit se zpět," říká Rudolf Kovařík z klimatologické stanice v Šindelové.