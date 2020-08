Zpřístupnění podzemní chodby pod vyhaslou sopkou Komorní hůrkou postupně připravuje město Františkovy Lázně. Nejprve však musí vybudovat zázemí pro návštěvníky, v tuto chvíli chodba slouží pouze k vědeckým účelům.

Komorní hůrka patří k nejznámějším sopkám na světě. Podzemní chodby bude možné navštívit letos na podzim. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„První turisté by se do podzemí mohli podívat příští rok na jaře. Povedlo se nám stavbu už i zkolaudovat s tím, že určitou skupinu lidí tam budeme moci pustit v režimu objednávek. V současné době řešíme rezervační systém. Do té štoly může jít s průvodcem maximálně deset nebo jedenáct lidí najednou,“ uvedl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.