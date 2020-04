Chodba se měla pro veřejnost otevřít už na konci dubna, ale kvůli koronaviru to není možné. I přesto, že je chodba chráněná mříží a zámkem, někdo v minulých dnech zámek vypáčil.

„Brána do štoly pod sopkou je zatím zavřená, přesto zřejmě někdo měl takové nutkání se dovnitř podívat, že nám vylomil zámek u mříže,“ postěžoval si seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Nevím, proč je někdo tak nedočkavý. Zámek jsme vyměnili, ale moc mě to mrzí. Nestalo se to tady totiž poprvé,“ poznamenal seismolog.

Chodba v podzemí se pravděpodobně otevře až na podzim. „Chtěli jsme ji otevřít na konci dubna, což teď nepůjde. Jsem ve spojení s františkolázeňským starostou Janem Kuchařem a společně budeme o novém termínu jednat. Snad se nám to co nejdříve povede. Jinak v chodbách, které jsme vyhloubili, budeme instalovat v nejbližších týdnech nové osvětlení, které bude mít lepší parametry než to, co jsme tam dali. Lidé toho více i uvidí,“ poznamenal Milan Brož.

Turisté jsou zklamaní, ale hrozbu nákazy chápou. „Chystali jsme se do podzemní chodby už několik týdnů, když se teď neotevře, tak počkáme do podzimu anebo to zkusíme příští rok,“ uvedl Jaroslav Štěpánek z Chebu.