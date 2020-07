„O tyto kurzy je mezi lidmi každoročně velký zájem. Letos se k nám přihlásilo dvanáct uchazečů. A to jak z Česka, tak i ze Slovenska. Zájemci pod dozorem lektorů vytvářejí z polotovarů housle anebo kytaru. Po semináři odchází s hotovým hudebním nástrojem,“ uvedl vedoucí Houslařské školy Jiří Pátek.

Zdejší odborníci jim tu nejprve vysvětlili, jakým způsobem mají nástroj vyrobit. A nakonec jim rozdali polotovary, které si museli všichni dopracovat a vytvořit tak hrající nástroje.

„Na začátku kurzu musejí lidé také projít školením bezpečnosti práce. Pak dostanou od nás šablony nástrojů a formy. Jinou přípravu po nich nemůžeme chtít, protože jinak by nestihli za deset dní nástroj dokončit,“ upozornil Jiří Pátek.

„K výrobě jsem si vybral kytaru, protože je to jediný hudební nástroj, na který umím trochu hrát. Nejtěžší pro mě byla obecně práce se dřevem, protože jsem s tím neměl moc zkušeností, ale bavilo mě to,“ uvedl jeden z tvůrců, Otakar Svitavský z Olomouce.

Letní kurzy zároveň slouží k tomu, aby nalákaly případné zájemce o studium výroby hudebních nástrojů. Houslařská škola v Chebu je jediná v republice, kde se výroba strunných hudebních nástrojů vyučuje.

Na každém z účastníků následně je, jestli stihnou za deset dní nástroj dokončit anebo nikoliv. Pokud se jim to nepovede, mohou si ho dodělat zase za rok při letním kurzu anebo se mohou přihlásit ke studiu.

„Zaměstnanci Houslařské školy lidem pomáhají, aby práci zvládli, a ukazují jim, kde dělají chybu a jak práci zlepšit. Na konci je i montáž a seřízení a pokračuje přehrávání nástroje. Celkem tu lidé během letního kurzu vyrobili osm kytar a čtvery housle," poznamenal vedoucí Houslařské školy.

Nástroje se vyrábí z javoru a rezonančního smrku.

„Při výrobě houslí je potřeba udělat mnoho úkonů a všechny se musí udělat velmi precizně. Není jedna určitá věc, která by byla těžká. Je to komplexní záležitost. Je to má první zkušenost s výrobou hudebního nástroje," sdělil Martin Vala z Brna.