Tradiční letní festival „ Hudba do ulic“, který pořádá Městské kulturní středisko Františkovy Lázně v hudebním altánu u Františkova pramene, je příjemným zpestřením nejen pro lázeňské hosty, ale i pro místní. Díky pravidelné porci kapel různých žánrů se i po pandemii navrací život do normálních kolejí.

Příznivci živé hudby se po celé léto mohou těšit třikrát do týdne na bohatý hudební program. „Hudba do ulic je vždy ve středu, pátek a sobotu, tedy pokud se nekryjí s nějakou akcí, a to například s programem v divadle. Potom každou sobotu od deseti hodin jsou pochody mažoretek a dechových kapel na Národní třídě. V neděli se mohou návštěvníci těšit na Promenádní koncert v hudebním altánu u Sadové kavárny,“ říká ředitel Divadla Boženy Němcové Arnošt Němec.

Tuto sobotu patřil večer kapele Jazz big gang Cheb, která sklízela velké ovace za své vystoupení. Hosté si nezapomenutelnou atmosféru velmi užívali.

„Je to tady moc super, přišla jsem podpořit tatínka, který tady v kapele hraje, sedíme s maminkou u stánku s občerstvením a posloucháme ho. Jsem moc ráda, že si v klidu už můžeme dát třeba i limču. To domácí vězení, které souviselo s koronavirem bylo příliš dlouhé,“ usmívá se téměř desetiletá Julie Douchová.

V blízkosti hudebního altánu je Bar Pod Smrkem. Jeho majitel Pavel Weinfurter se také raduje z toho, že ulice pomalu ožívají. „ Určitě jsme rádi, že můžeme zase pokračovat v tom projektu „Hudba do ulic“ z minulého roku. Je úžasné, že začínají koncerty, a že se lidé scházejí opět na veřejných akcích. Nám se teď podařilo otevřít toalety pro veřejnost v budově Casina, a to je hlavně pro dámy velký benefit,“ směje se Pavel Weinfurter.

Do Lázní už mohou po dlouhém lockdownu přijet i samoplátci. Petra K. z Brna se do Františkových Lázní moc těšila. „ Už jsem se modlila, aby ta situace s covidem skončila. Měla jsem objednaný ozdravný pobyt, ale bohužel jsem nemohla dorazit v termínu, protože pro nás samoplátce byly lázně zavřené. Vlastně jsem to měla i jako dovolenou, protože do zahraničí se nemohlo vůbec. O to víc pro mě bylo zklamání, když nás na ozdravnou kúru kvůli vládním opatřením nepustili, říká.

Teď si Petra s manželem svůj dvoutýdenní pobyt užívá a pochvaluje si františkolázeňskou přírodu, své ubytování, ale i kulturní program. „ Slyšela jsem, že se blíží zápis lázeňského trojúhelníku na seznam UNESCO. Je to pro mě vlastně čest, že mohu trávit svůj léčebný pobyt právě tady ve Františkových Lázních. Jsme ubytovaní v Monti Spa hotelu, kde si nás hýčkají a my si to tady s manželem užíváme jako za mlada,“ směje se Petra.

„Nedivím se, že Františkovy Lázně budou s velkou pravděpodobností zapsané na prestižní seznam kulturních a přírodních památek. Oceňuji dlouhé procházky v přírodě, parky jsou na každém kroku a dnešní koncert je parádní, hned jsme si trsli,“ dodává.