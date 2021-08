Úplní začátečníci, pokročilí i mistři tanečníci a tanečnice se v těchto dnech věnují v lázeňském městě tanci. Dny argentinského tanga si může užít i veřejnost a organizátory je srdečně zvána.

Argentinské tango se učí v Mariánských Lázních. | Foto: Bohuslava Mayová

Akce začala ve čtvrtek na kolonádě Lesního mlýna a pokračuje výukou i v pátek. Taneční škola je plánována také na sobotu, a to v Lesním mlýně od 10 do 11.30 hodin. Na sobotu je připraven i galavečer tance, kdy vystoupí profesionální taneční pár a následně zatančí všichni ze Dnů argentinského tanga do 23 hodin.