Zastupitelé se zároveň zavázali, že budou mezitím hledat řešení pro zachování provozu a že se na těchto jednáních má aktivně podílet i město Karlovy Vary. Jako jedna z variant, která přichází v úvahu, je totiž právně a organizačně oddělit bazén od domova dětí, čímž by ho ekonomicky šetřil. Na zastupitelstvu padl návrh, že by si bazén měly vzít do majetku právě Karlovy Vary.

Karlovaračka oslavila 106. narozeniny, v kondici se udržuje prací na zahrádce

"Ekonomika domova dětí je taková, že letos poprvé skončí v červených číslech. Může to dopadnout i tak, že nám kvůli tomu ministerstvo financí udělí sankci. Znovu opakuji, že doplňková činnost, kterou provoz bazénu je, nemůže být ve ztrátách. To česká legislativa neumožňuje," upozornil radní pro školství Jindřich Čermák (Piráti). "A to máte přímo od ministerstva financí? A máte to písemně?" dotazovala se na pondělní prohlídce poslankyně a krajská zastupitelka za ANO Jana Mračková Vildumetzová. Po několika jejích dalších reakcích ji poslanec a krajský zastupitel za ODS Jan Bureš upozornil, že organizačně řídí tuto návštěvu právě Čermák. "Bazény jsou vždycky ve ztrátách," reagovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která je také krajskou zastupitelkou.

"Chtěl bych vysvětlit, že paní ředitelka nikdy neřekla, že by chtěla bazén zcela zavřít. Ona řekla, že nechce provozovat bazén, který je v rozporu s legislativou," vysvětloval Petr Prajka, technicko - ekonomický pracovník domova mládeže, který zastupoval ředitelku Hanu Volánkovou, jenž je v současnosti v pracovní neschopnosti. Potvrdil tak vyjádření na prosincovém zastupitelstvu vedoucí odboru školství krajského úřadu Moniky Havlové. "Paní ředitelka domova mládeže je tady opakovaně nařčena z toho, že to je ona, kdo chce bazén zavřít. Ten stav je ale neudržitelný a já se jí chci zastat. Jako řádný hospodář totiž opakovaně a dlouhou dobu upozorňuje na to, že bazén musí financovat jako doplňkovou službu z té hlavní a že to je v rozporu s platnou právní úpravou," uvedla tehdy na zastupitelstvu Havlová. Prajka zastupitelům na pondělní prohlídce potvrdil, že je v současné době ale bazén mimo provoz. "Rozhodli jsme se tak kvůli nedostatku plavčíků," poznamenal radní Čermák.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Mračková Vildumetzová zopakovala, že snahy vedoucí k uzavření bazénu už tu byly v roce 2015, kdy ona seděla v čele kraje. A Čermák opět kontroval, že bazén finančně zatěžuje domov mládeže a že kvůli němu není dostatek peněz na internát, do něhož zařízení nemůže řádně investovat.

Prajka vmetl exhejtmankyni, že říká velké nepravdy. "Chtěla jsem ukázat, v jaké stavu bazén je. Proč veřejnost neví, že tady je možné veřejné plavání? Senioři by sem rádi chodili," zlobila se. Jak zdůraznil radní Čermák, maximální obsazenost bazénu je velmi malá, a to jen 35 lidí. Jitka Peřina, zástupkyně TJ sportovních klubů Karlovarského kraje následně například potvrdila, že jejich organizace nevěděla o možnostech veřejného plavání v tomto bazénu.

Podívejte se, jak se kvůli rekonstrukci už proměnila Bezručova ulice

Bazén v pondělí navštívili i zástupci vedení města Karlovy Vary za hnutí ANO v čele s primátorkou. Hlavní aktéři se shodli, že řešením by bylo skutečně zřídit pro bazén vlastní IČO. Zádrhel je v tom, kdo ho bude provozovat. "Když si ho teď vezmeme, tak za čtyři roky dostaneme do majetku také nemocnici?" ohradila se primátorka společně se svým náměstkem Tomášem Trtkem. "Pokud si bazén nechá kraj, bude to nespravedlivé vůči jiným městům," dodal Čermák.

Obě strany nyní čeká společná schůzka. Radní Čermák už poslal minulý týden kvůli tomu primátorce e- mail. Nyní se řeší, kdy se zástupci kraje a města sejdou.