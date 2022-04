Dům Zlatý jelen se dříve jmenoval Goldener Hirsch. "Podle dendrochronologické analýzy lze budovu datovat do let 1789 až 1790. Objekt se zachoval ve svém hmotovém řešení, ve většině historických konstrukcí, v původní vnitřní dispozici a s celou řadou uměleckořemeslných prvků, jako jsou výplně okenních a dveřních otvorů včetně kování. Díky citlivé rekonstrukci byla odhalena hrázděná konstrukce, která byla ještě do nedávné doby skrytá pod omítkou. Rovněž hrázděné štíty a sedlová střecha byly zrekonstruovány do původní podoby. Veškeré opravy byly provedeny s použitím tradičních technologií a postupů. Dřevěné prvky jsou ručně tesané, výplně jsou provedeny z dřevěných špánů s použitím hliněné mazanice. Střecha je pokrytá ručně štípaným šindelem. Zachované hodnotné uměleckořemeslné prvky byly repasovány nebo restaurovány. Dům je z památkového hlediska ukázkou vzorně provedené obnovy. Budova zaujímá též významnou urbanistickou polohu. Svým umístěním v samém jádru města, ve svahu nedaleko od hlavní promenády, dokládá původní rozvržení historické zástavby a zhodnocuje území Městské památkové rezervace Karlovy Vary. Pozemek, na kterém dům Zlatý jelen stojí, a který se stal rovněž kulturní památkou, je s budovou historicky spjat. Tvoří s ní jeden nedílný celek a jeho památkové hodnoty se odvíjejí od památkových hodnot této stavby," upřesnila mluvčí ministerstva.

Vila Heinricha Justa v Aši je mnohem mladší. Byla postavená až v roce 1924 a je významným příkladem prvorepublikové moderny v takzvaném Heimatstilu. Podnět na titul kulturní památky podal Národní památkový ústav v Lokti. Jejími majiteli je město Aš a společenstvo vlastníků, kteří objekt využívají k bydlení a řádně se o něj starají. "Vila v Aši byla postavena pro rodinu továrníka Henricha Justa podle plánů významného architekta Karla Ernstbergera, žáka slavné školy Otty Wagnera z Vídně. Vila představuje památkově hodnotnou, v exteriéru i v interiéru dobře zachovanou ukázku kvalitní realizace meziválečné architektury. Dům se vyznačuje mimořádně vysokým stupněm dochování jednotlivých architektonických i uměleckořemeslných prvků. Plášť budovy je opatřen řadou kamenných a kovových prvků, jako jsou například dekorativně zdobené sloupy, okrasné vázy a koule, kované zábradlí či dekorativní mříže. Zůstaly zachovány původní okenní výplně rozmanitých tvarů s bohatým členěním, včetně okenic opatřených zeleným nátěrem," pokračovala Awwadová.

Cenné kování se objevuje i v interiéru vily. "Ve vstupní hale se nachází kamenné schodiště s kovaným zábradlím s dřevěným krouženým madlem. Zachována zůstala zcela nepozměněná vnitřní dispozice a velké množství hodnotných detailů řemeslné a uměleckořemeslné povahy - dřevěné výplně dveřních otvorů včetně kování, kovové prosklené dveře v salonu, zábradlí, mříže či vestavěný nábytek," doplnila mluvčí Awwadová s tím, že nepřehlédnutelná je i zahrada kolem vily, která má původní komponovaný ráz s cestičkami a zákoutími k odpočinku.