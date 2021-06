Přesně před pěti lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu. Dnes pozemky zarůstají plevelem a nálety. Součástí kláštera byl mohutný novorománský trojlodní kostel Povýšení svatého Kříže. Klášter vznikl podle návrhu architektů Antona Schneidera a Karla Paschera ve 30. letech 20. století. Přesně před 5 lety stavebníci srovnali místo se zemí, a to během dvou měsíců. Ačkoliv měli stavbaři myšlenku, že na jeho místě vzniknou parcely pro rodinné domy, dodnes je místo prázdné a zarůstá náletovou vegetací. Objekt byl v soukromém vlastnictví turecké firmy. Ta se však o něj vůbec nestarala, a tak se do kláštera postupně začali dostávat bezdomovci a narkomani. Turecká firma má pozemky i nadále ve vlastnictví. Původně tu po demolici měly vyrůst nové rodinné domy. K tomu ale nakonec nedošlo. Zatím se neobjevil zájemce, který by pozemky koupil.

Přesně před pěti lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu. Dnes pozemky zarůstají plevelem a nálety.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki