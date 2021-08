Spolek Mariánský je již několik let iniciátorem vytvoření sloupu Panny Marie jako připomenutí patronky města a poděkování za pomoc a uzdravení desetitisíců lázeňských hostů. K úsilí o jeho zřízení přispěla současná situace spojená s pandemií koronaviru.

Slavnostní vysvěcení základního kamene se uskutečnilo v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie, v sobotu 14. srpna, na Goethově náměstí. „Děkovný sloup bude osm metrů vysoký. Socha Panny Marie bude celá ze skla a v denním světle bude zářit. Dopadající sluneční paprsek bude mít léčebný účinek, lidé tak budou moci projít léčebnou energií Panny Marie. Místním se tato myšlenka velmi líbí,“ vysvětlil Rostislav Hulena ze Spolku Mariánského.

Spolek požádal město Mariánské Lázně o zápůjčku plochy na Goethově náměstí, kde bude sloup symbolicky umístěn mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Mariiným pramenem. Záměr Spolku radní města podpořili a v červnu 2021 odsouhlasili bezplatnou zápůjčku místa na 50 let. „Vystavěním sloupu by chtěl náš spolek zpříjemnit duchovní a kulturní prostředí v Mariánských Lázních. Socha bude stát v linii kostela a místních lázní. Ty nám přislíbily, že by mohl být ke sloupu protažen Mariin pramen, což by jistě dodalo místu na důstojnosti. Pokud se vše podaří, v budoucnu by měl být kolem sloupu vybudován také půlkruh, ve kterém by byly umístěny menší sochy svatých, kteří jsou významně spjatí s naším městem, jako například svatý Vojtěch nebo blahoslavený Hroznata,“ uvádí dále Hulena.

Děkovný sloup by s podporou občanů, přátel a patriotů Mariánských Lázní mohl podle Huleny vzniknout do tří až čtyř let. „K jeho realizaci bude vyhlášena veřejná sbírka. Náklady na výstavbu sloupu se pohybují kolem dvou milionů korun,“ dodává.

Děkovný sloup Panny Marie podpořili v sobotu svým požehnáním plzeňský biskup Tomáš Holub a otec Řehoř, farář v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních.

Autorem konceptu sloupu se skleněnou sochou patronky města je Radek Míka ze Spolku Mariánského.