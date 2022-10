„Akce se rodila v docela velkých bolestech, protože jsme vybírali zhotovitele v zásadě na třikrát. Celý průběh doprovázely určité problémy, a to i rozpočtové, protože na konci loňského roku jsme museli škrtnout v podstatě většinu investičních akcí. Tato akce byla do určité míry na hraně, proto jsme ji chtěli škrtnout také, ale nakonec jsme ji do investic dodatečně zařadili a jsme za to opravdu moc rádi. Výsledek, který teď mohou všichni vidět, je velice zdařilý po projekční stránce, ale nyní už vidíme, že i po stránce uživatelské. Věřím, že to veřejnost ocení, a to především mládež,“ sděluje místostarosta Chebu Ladislav Hrubý.