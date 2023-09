„Porotu zaujal inovativností a udržitelností. Věnuje se také výukové činnosti, je u něj nepřehlédnutelný kladný vztah k přírodě. Je velice aktivní na sociálních sítích v představování oboru své živnosti. Především má zajímavý a světový produkt, má také zajímavou vizi do budoucna a ví kam směřuje,“ ohodnotila vítěze za porotu Daniela Surá z MONETA Money Bank.

Vítězná firma Herbona dováží z celého světa sušené byliny a koření pro potravinářský a farmaceutický průmysl, které následně zpracovává na požadované frakce dle potřeb zákazníků a dle oboru použití. Tyto produkty dále prodává dalším výrobcům či maloobchodům, které z bylin nejčastěji vyrábějí bylinné čaje a směsi, tinktury, přírodní silice, léčivá krmiva, likéry, sirupy nebo mýdla. „Za nynějším úspěchem firmy vlastně stálo nadšení mého dědečka, který sbíral léčivé bylinky ve volné přírodě a předával zkušenosti i mně,“ uvádí jednatel a majitel Martin Šimon. Motivací pro podnikání bylo navrátit širokou veřejnost k léčení přírodní cestou, to je využít ohromný potenciál, který se skrývá v rostlinách a inspirovat, informovat a dodávat tyto léčebné jednodruhové byliny i bylinné směsi k léčení různých neduhů a nemocí. Úspěchem bylo vybudovat jedničku na trhu v tomto oboru, to je dovážet a zpracovat tři tisíce tun sušených bylin a koření ročně. Cílem do budoucna je prorazit na trh v USA.

„Jedná se o rodinnou, lokální firmu. Dováží z 34 zemí světa, což je úžasný rozsah. Má světovou působnost, expanduje do zahraničí, chystá se i do Spojených států. Hodně investuje do modernizace firmy. Zajímá se o jasný původ rostlin, odkud jsou, kdo je pěstuje a také jak. Jedná se o velmi dynamickou firmu, které se daří skvěle ekonomicky,“ okomentovala volbu poroty Petra Kinclová z PwC Česká republika.

V doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která v každém kraji oceňuje živnostníky, kteří dokázali překonat nejrůznější nástrahy podnikání, a přeci to nevzdali, zvítězila a toto ocenění v Karlových Varech získala Anna Kastlová věnující se módě pro vysoké ženy.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023 se uskuteční 14. prosince na pražském Žofíně.

PwC Firma roku 2023 Karlovarského kraje:

1. Herbona, s.r.o. – dovoz a zpracování sušených bylin, koření a rostlinných produktů (Cheb)

2. Hospic Sv. Jiří, o.p.s. – poskytování služeb mobilního hospice (Cheb)

3. Heinz-Glas Decor s.r.o. – vývoj a výroba kosmetických a parfumerských flakonů (Hranice)

MONETA Živnostník roku 2023 Karlovarského kraje:

1. David Matoušek – designová akvaponie (Vojkovice)

2. Anna Kastlová – móda pro vysoké ženy (Nový Kostel)

3. Monika Strausová – pečení a výroba cukrářských výrobků, tisk knih (Jáchymov)

MONETA Živnostník roku Srdcař 2023 Karlovarského kraje:

Anna Kastlová – móda pro vysoké ženy (Nový Kostel)