Více peněz na daních od ledna 2024 nemají totiž odvádět všichni podnikatelé, ale jen někteří. A část těch, které se navýšení týká, jsou rozhodnuti se bránit soudní cestou, protože rozhodnutí města považují za diskriminační a chápou to jako nerovné podmínky k podnikání. O opaku je nepřesvědčilo ani mimořádné zastupitelstvo, které se v Ostrově konalo v pátek odpoledne, spíše naopak. Svolala je opozice, aby se vyhláška zrušila a vyhlásila nová, což se ovšem nestalo. A i když se očekávalo, že jednání bude jednoduché, bylo opět plné emocí. Starosta David Hanakovič pro Deník před měsícem tvrdil, že se vedení města pro zvýšení daně neřídilo žádnou metodikou. „Brali jsme to namátkově. Na seznam tak byly zařazeny hypermarkety, čerpací stanice a velké podniky,“ uvedl tehdy starosta. Na zastupitelstvu ovšem radní Libor Bílek prohlásil, že starosta redakci Deníku nic takového neřekl.

Protidrogová centrála podnikla akci Strom v Potůčkách. Zadržela čtyři cizince

„Vyhlášku jsme schvalovali vloni v září. Proč za námi opozice nepřišla, že k ní má námitky?“ uvedl na zastupitelstvu Hanakovič s tím, že vyhláška není protiprávní. Opoziční zastupitelé na to reagovali, že na prostudování materiálů měli tehdy jen týden. Starosta zároveň informoval, že se na jednání dostavila právnička Lenka Pánková, která k problematice zpracovala své právní stanovisko. Konstatovala, že vyhláška je zpracována správně, ale kvůli legislativě, která souvisí s vládním balíčkem, se stejně bude muset zrušit a že páteční rokování je v podstatě zbytečné. Zároveň vysvětlila, že navýšení se týká těch subjektů, které mají špatný dopad na životní prostředí. Jenomže více peněz na daních mají nově zaplatit i vlastníci přírodních ploch či areálů, kam za celý rok nevjede auto. „Ať se zruší nebo ne, ti, kterých se navýšení týká, to stejně musí zaplatit,“ upozornila advokátka.

„Proč tam jsou zařazeny takové podniky, jako je třeba hospoda Špeluně, pivovar Rudohor nebo výrobna dřevěných hraček? Ty mají špatný dopad na životní prostředí?“ divil se zastupitel Jan Bureš. „Hlasoval jsem pro vyhlášku, ale díky pozdějším podnětům jsem dostal k problematice více informací. Dozvěděl jsem se, že na základě toho je nerovný přístup k podnikatelům, kteří přitom působí ve stejném oboru. A pokud jsme udělali chybu, měli bychom to napravit,“ poznamenal zastupitel Petr Pavelka.

O Rajchlovi napsal Heil Rajchl. Karlovarský právník má na půlroku zákaz činnosti

„Vyhláškou si děláte nepřátele z podnikatelů, kteří město podporovali. Navýšili jste to i Penny Marketu, který umožňuje našim lidem na jeho parkovišti parkovat zdarma. Teď si tam Penny může dát klidně závoru a ti lidé už nikde nezaparkují,“ prohlásil zastupitel Jiří Netrh. „Na mě to tedy působí tak, že vyhláška neměla žádnou metodiku,“ konstatoval zastupitel Daniel Vyhlídka. „Metodika byla a vycházela z územního plánu. V pokynech bylo, že se má jednat o velké celky. Špeluně a Rudohor jsou v nájmu, tyto subjekty zvýšenou daň platit nebudou,“ reagoval Bílek. „Majitel těchto prostor, kterého se navýšení týká, by musel být blázen, kdyby navýšení nedal nájemcům k úhradě,“ kontroval Pavelka.

Bouřlivou diskusi přerušil radní Lumír Pála, který navrhl, že by bylo nejlepší, aby se v rámci návrhu nové vyhlášky sešli všichni zastupitelé na pracovním jednání, což nakonec bylo odsouhlaseno.

Zdroj: Kopecká Jana

Zrušení aktuální vyhlášky ale zastupitelé neschválili ani přes výtky i ze strany podnikatelů, kteří se na jednání dostavili. Naprosto kuriózní případ je například u firmy Papos Estate podnikatele Jana Volejníka. „Vlastním 12 hektarů, z toho 40 procent je mimo průmyslovou zónu. Jedná se například o zahrádky, o pozemky, které nejsou zastavitelné, plochy travnaté a přírodního charakteru, které nemůžu ani oplotit. A já jsem se rozhodl, že na nich ze svých peněz udělám přírodní park s tůněmi, který bude veřejně přístupný. Za to jsem byl odměněn, že na tyto pozemky dostanu koeficient 2,5 násobku. Naproti mě podnikají Uhelné sklady, ale ty v tom navýšení nejsou. Ve vyhlášce vidím velký rozpor a velkou absurditu,“ stěžoval si Volejník.

Hodně ostrých slov zaznělo i od podnikatele Ivana Nepraše, protože ten do navýšení spadl také, ačkoliv hala, které se to týká, nevykazuje nyní žádnou činnost.

Zdroj: Kopecká Jana



„Proč jste to nenatřeli všem? Pak by to platili všichni a dnes bychom tu nemuseli sedět. Mám největší chuť si udělat trvalé bydliště v Praze a už nikdy nebudu chtít město podporovat. A vy víte, že jsem vždycky pomohl. Já navýšení nezaplatím a do odůvodnění napíšu, že vyhláška byla vydána v rozporu s platnou legislativou. Ten soud město nemůže nikdy vyhrát. Přijde mi to naprosto neuvěřitelné, a to nesedím ani nalevo, ani napravo. Daň se má týkat těch, co dělají nepořádek. Vybrané peníze pak mají být použity na eliminaci dopadů na životní prostředí. Ale vy ani nemáte analýzu, kolik peněz se má vybrat,“ rozčiloval se Nepraš. Dotčení podnikatelé pak redakci potvrdili, že se proti vyhlášce budou bránit soudní cestou.