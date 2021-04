„Policisté provedli okamžitě důkladné šetření v okolí jejího bydliště, v jejím zaměstnání, na autobusovém i vlakovém nádraží i ve zdravotnických zařízení v Karlovarském kraji,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Do pátrání po pohřešované se zapojili i psovodi se služebními psy a povolán byl také policejní vrtulník s termovizí. Ženu se podařilo najít až za více jak den u lokality Dvůr pod Lipami na Chebsku.

„Při prohledávání této oblasti jsem si všimnul, že u posedu leží osoba,“ popsal první okamžiky Michal Krhounek z obvodního oddělení Cheb – město, který ženě poskytl prvotní ošetření. „Okamžitě jsem k ní běžel a hned jsem si byl jistý, že se jedná o pohřešovanou ženu. Byla dezorientovaná a vůbec nevěděla, co je za den a kde se nachází. Navíc se nemohla hýbat,“ uvedl. „Nebyla zraněná, ale byla ve špatném stavu. Poté jsme se společně s kolegy pokoušeli s ní až do příjezdu zdravotníků komunikovat. Po jejich příjezdu byla ošetřena a odvezena do nemocnice. Jsem samozřejmě velice rád, že pátrací akce dopadla tak, jak bychom si přáli, aby dopadly všechny pátrací akce. Podařilo se nám zachránit lidský život,“ uzavřel Michal Krhounek.