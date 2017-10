Poletí balon nad unikátními krovy?

Cheb - Jak ještě víc zatraktivnit chebské památky? Způsob hledá město Cheb a inspiraci čerpá i na různých místech republiky. Pár tipů přivezla chebská delegace třeba z Telče, kde se věnují balonovému létání. Obyvatelé a návštěvníci Chebu by si tak v budoucnu mohli prohlédnout unikátní chebské krovy i z vrchu.

Horkovzdušné balony startovaly 25. srpna z telčského Náměstí Zachariáše z Hradce.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„S městskou delegací jsme navštívili město Telč, kde jsme se dozvěděli, jak tam využívají historické objekty. To je pro nás zajímavé téma,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec. „Ze zkušenosti tohoto však vyplývá, že je to často o nápadu jednoho movitého investora. To je případ i tamního Panského dvora, který soukromá firma opravila a využila velmi zajímavým způsobem. Vzniklo zde lanové centrum či herna,“ popsal starosta.



Zaujala je ale také expozice telčského podzemí. „Rádi bychom se jí inspirovali,“ podotkl. „Telč je také velmi agilní v balonovém létání. Začali jsme proto přemýšlet, zda by bylo možné, aby byl v Chebu ukotvený balon. Je to zajímavá atrakce, která by nikoho nerušila, navíc by byl krásný výhled na jedinečné chebské střechy,“ řekl Antonín Jalovec.

Chebské krovy, které může od jara obdivovat také chebská veřejnost, jsou unikátem a zaujaly i odborníky v rámci Evropské unie. „Existuje dokonce možnost, že by u nás ve městě sídlilo centrum pro výzkum krovů,“ doplnil starosta, který doufá, že tato zajímavost pomůže i v propagaci města jako takového.

„Jednali jsme také s pracovnicemi, které se zabývají popularizací památek u dětí, a některé jejich nápady bychom rádi převzali. Líbila se mi třeba dokonalá stavebnice, kterou používají pracovníci Národního památkového ústavu při práci se školami,“ dodal.